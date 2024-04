Roche-Aktie in Grün: Beschleunigte Prüfung von Alzheimer-Bluttest durch die FDA

Der Schweizer Pharmariese teilte mit, dass der Elecsys pTau217-Test von der FDA den so genannten Breakthrough-Status erhalten hat. Damit wird die Entwicklung und Prüfung von Medizinprodukten beschleunigt. Laut Roche basiert der Test auf einem Biomarker, der die Fähigkeit gezeigt hat, Alzheimer von anderen neurodegenerativen Erkrankungen zu unterscheiden, und der im Vergleich zu anderen Biomarkern, die zurzeit erforscht werden, starke Ergebnisse zeigt.Die Roche-Aktie notiert am Donnerstag im Handel an der SIX zeitweise 1,14 Prozent höher bei 226,95 Franken.

FRANKFURT (Dow Jones)