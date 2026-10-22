Roche Aktie
WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983
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22.10.2026 08:45:39
Roche-Chef sieht Europa zurückfallen
BASEL (dpa-AFX) - Erst jüngst hat der Pharmakonzern Roche bekräftigt, seine Investitionen in Deutschland vorerst auf Eis zu legen. Der Grund sind die jüngsten Reformen, wie es hieß. Nun legt Roche-Chef Thomas Schinecker am Donnerstag noch einmal nach: Roche werde künftig nur in jene Märkte investieren, die Innovation auch wirklich belohnten, kündigte er nach Umsatzzahlen an. Innovation fände ernsthaft in den USA und Asien statt. "Europa ist klar dabei, den Anschluss zu verpassen und ins Hintertreffen zu geraten."
"Europa hat wirklich Schwierigkeiten mit dem Wachstum" sagte der Roche-Chef. "Europa muss insgesamt wieder wesentlich wettbewerbsfähiger werden." Dabei sieht Schinecker nicht nur ein Innovationsproblem, sondern auch ein strukturelles Wettbewerbsproblem. Aus seiner Sicht reiche es nicht, Zukunftsbranchen politisch zu priorisieren. "Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen müssen tatsächliche Investitionen attraktiv machen."/hr/gab/AWP/jha
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