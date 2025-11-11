Rocket Lab US a Aktie
WKN DE: A3CY7P / ISIN: US7731221062
|
11.11.2025 03:27:10
Rocket Lab USA, Inc. Q3 Loss Decreases, Beats Estimates
(RTTNews) - Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) reported Loss for third quarter that decreased from last year and beat the Street estimates.
The company's earnings came in at -$18.26 million, or -$0.03 per share. This compares with -$51.94 million, or -$0.10 per share, last year.
Analysts on average had expected the company to earn -$0.08 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 48.0% to $155.08 million from $104.81 million last year.
Rocket Lab USA, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$18.26 Mln. vs. -$51.94 Mln. last year. -EPS: -$0.03 vs. -$0.10 last year. -Revenue: $155.08 Mln vs. $104.81 Mln last year.
-Guidance: Next quarter revenue guidance: $170 Mln - $180 Mln
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rocket Lab USA Inc Registered Shs -A-mehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Rocket Lab USA Inc Registered Shs -A-mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX letztlich im Plus -- US-Börsen schließen im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt wurden ebenso wieder mutiger. Die Wall Street begann die Woche fester. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.