Rockwell Automation Aktie
WKN: 903978 / ISIN: US7739031091
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04.08.2026 15:33:29
Rockwell Automation Reports Q3 2026 Results: Full Earnings Call Transcript
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Nachrichten zu Rockwell Automation Inc.
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04.08.26
|Börse New York: S&P 500 beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
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04.08.26
|Freundlicher Handel in New York: Das macht der S&P 500 nachmittags (finanzen.at)
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04.08.26
|Handel in New York: S&P 500 legt zu (finanzen.at)
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04.08.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500-Börsianer greifen zum Start des Dienstagshandels zu (finanzen.at)
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03.08.26
|S&P 500-Wert Rockwell Automation-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Rockwell Automation von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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27.07.26
|S&P 500-Wert Rockwell Automation-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rockwell Automation-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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20.07.26
|S&P 500-Papier Rockwell Automation-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rockwell Automation-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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13.07.26
|S&P 500-Wert Rockwell Automation-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Rockwell Automation-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)