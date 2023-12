Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis gibt weiter nach

Die Ölpreise haben am Mittwochvormittag weiter an Wert eingebüßt. Gegen 10.40 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 72,99 US-Dollar. Das waren um 0,40 Prozent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) gab um 0,48 Prozent auf 68,35 Dollar ab.

Damit notieren die Erdölpreise in der Nähe ihrer tiefsten Stände seit fast einem halben Jahr. Für Verunsicherung sorgen laut Marktkreisen mehrere Entwicklungen. Auf der Angebotsseite kommt insbesondere aus den USA mehr Rohöl. Auch Russland hat seine Lieferungen nach Medienberichten zuletzt gesteigert. Dagegen wird eine schwächere Nachfrage erwartet, weil sich die Konjunktur in großen Verbrauchsregionen wie Europa abkühlt.

Angesichts der krisenhaften Lage erwartet etwa das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) einen Rückgang der deutschen Wirtschaftsleistung im kommenden Jahr. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) werde 2024 voraussichtlich um 0,5 Prozent zurückgehen, teilte das arbeitgebernahe Institut mit. Es wäre das zweite Jahr mit schrumpfender Wirtschaft in Folge.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Dienstag mit 77,06 Dollar festgelegt, nach 77,98 Dollar am Montag. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis zeigte sich am Mittwochvormittag nur wenig verändert. Die Feinunze (31,10 Gramm) wurde zuletzt in London mit 1.981,19 US-Dollar gehandelt. Das ist ein kleines Minus von 0,06 Prozent zum Vortag.

ste/ger