Rohstoffe (11.00) - Ölpreise mit klaren Rückgängen

Die Ölpreise haben sich am Mittwochvormittag mit deutlichen Rückgängen präsentiert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 11.00 Uhr 81,98 US-Dollar und damit 1,2 Prozent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) ermäßigte sich um 1,4 Prozent auf 77,15 Dollar.

Der Brent-Preis setzt damit seine jüngste Korrektur fort und büßte in einem Monat mehr als acht Prozent ein. Seit dem Jahresauftakt liegt er damit aber weiterhin mehr als sieben Prozent im Plus.

Größere Impulse liegen am Erdölmarkt zunächst nicht vor. Etwas Druck kam allerdings von neuen Lagerdaten aus den USA: Der Verband American Petroleum Institute (API) hatte am Vorabend einen Anstieg der landesweiten Benzin- und Destillatevorräte gemeldet. Auch die Rohölbestände am bedeutenden Umschlagplatz Cushing im US-Bundesstaat Oklahoma sind demnach gestiegen.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Dienstag mit 83,60 Dollar festgelegt, nach 83,74 Dollar am Montag. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis gab am Mittwoch ebenfalls nach. Zuletzt wurde die Feinunze (31,10 Gramm) mit einem Minus von rund 0,3 Prozent bei 2.307,34 US-Dollar gehandelt.

ste/spa