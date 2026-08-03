Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis rutscht ab

Die Ölpreise sind nach dem von US-Präsident Donald Trump abgesagten Angriff auf den Iran deutlich gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent zur Lieferung im Oktober rutschte in der Nacht auf Sonntag bis zu knapp zehn Prozent ab. Bis Montagvormittag holte der Brent-Terminkontrakt einen Teil der Verluste wieder auf. Gegen 11.30 Uhr gab er um acht Prozent auf 83,70 Dollar nach. Der Preis für Öl der US-Sorte WTI fiel ebenfalls kräftig.

US-Präsident Donald Trump will den seinen Worten nach größten Angriff des US-Militärs "seit dem Zweiten Weltkrieg" vorerst abgesagt haben, um neuen Verhandlungen mit dem Iran eine Chance zu geben. Die Gespräche sollen am Montagnachmittag stattfinden, hatte Trump angekündigt. Er sprach von den "Umrissen einer Einigung", die sich abzeichneten. Allerdings steht er mit dieser Darstellung allein auf weiter Flur, vom Tenor gleichlautende Äußerungen aus anderen Staaten der Region gibt es bisher nicht.

Der Iran führt nach eigenen Angaben bisher keine neuen Verhandlungen mit den USA. Stattdessen spreche man mit dem Oman über eine vorübergehende Lösung für eine sichere Route durch die Seestraße von Hormuz, sagte der Sprecher des Außenministeriums in Teheran, Esmaeil Baghaei, am Montag.

Der Preis für Rohöl der Organisation Erdölexportierender Länder (OPEC) ist zuletzt gefallen. Wie das OPEC-Sekretariat am Montag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Freitag 88,37 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Am Donnerstag hatte der Preis 89,44 Dollar betragen. Die OPEC berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis stieg leicht. Zuletzt wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bei 4.048,55 US-Dollar gehandelt. Das waren 0,03 Prozent mehr als am Freitagabend.

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