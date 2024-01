Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise geben wieder nach

Die Ölpreise haben nach der Erholung am Vortag am Mittwochvormittag wieder nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 10.50 Uhr 76,99 US-Dollar. Das waren um 0,44 Prozent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um 0,45 Prozent auf 71,85 Dollar.

Aktuell profitiert der Ölmarkt grundsätzlich von der Aussicht auf eine Verknappung des Angebots. So war am Vorabend bekannt geworden, dass der US-Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Rückgang der US-Lagerbestände an Rohöl um 5,2 Millionen Barrel verzeichnet hatte. Der offizielle Bericht des US-Energieministeriums wird im weiteren Handelsverlauf erwartet.

Zudem unternahmen die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen im Jemen einen ihrer bisher größten Angriffe auf den Schiffsverkehr im Roten Meer. Nun besteht die Sorge vor einer Ausweitung des Konflikts in Gaza auf andere Länder der Region. Dies könnte die weltweite Versorgung mit Rohöl gefährden.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Dienstag mit 78,28 Dollar festgelegt, nach 78,21 Dollar am Montag. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis verbesserte sich am Mittwochvormittag leicht. Die Feinunze (31,10 Gramm) wurde zuletzt in London mit 2.035,49 US-Dollar gehandelt, was einem kleinen Plus von 0,23 Prozent entspricht.

mha/ste