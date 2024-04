Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise kaum verändert

Die Ölpreise haben sich am Mittwochvormittag nur wenig bewegt präsentiert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete kurz vor 11 Uhr 89,70 US-Dollar und damit um sehr magere 0,11 Prozent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um moderate 0,15 Prozent auf 85,50 Dollar.

Die Rohölnotierungen notieren damit weiterhin nur knapp unterhalb ihrer höchsten Stände seit Oktober. Die zahlreichen geopolitischen Krisen, allen voran die Kriege in der Ukraine und im Gazastreifen, haben die Risikoaufschläge am Markt steigen lassen. Zudem halten große Förderländer wie Saudi-Arabien und Russland ihr Angebot knapp.

Im weiteren Verlauf veröffentlicht das US-Energieministerium seine wöchentlichen Daten zu den landesweiten Ölvorräten. Am Dienstagabend hatte der Verband American Petroleum Institute (API) einen deutlichen Zuwachs gemeldet. Die API-Daten gelten als Orientierungsgröße für die Regierungszahlen, die am Rohölmarkt genau beachtet werden.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Dienstag mit 90,29 Dollar festgelegt, nach 91,12 Dollar am Montag. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis trat nach den jüngsten Rekorden ebenfalls auf der Stelle. Zuletzt wurde die Feinunze (31,10 Gramm) in London mit 2.353,80 US-Dollar gehandelt und lag damit um unwesentliche 0,05 Prozent über dem Stand vom Dienstag. Am Vortag hatte der Ölpreis in der Spitze 2.365,35 US-Dollar gekostet und damit ein neues Allzeithoch markiert.

ste/spa