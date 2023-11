Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise setzen Erholungskurs fort

Die Rohölpreise sind am Montagvormittag weiter gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 10.45 Uhr 81,20 US-Dollar und verteuerte sich damit um 0,52 Prozent. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) legte um 0,58 Prozent auf 76,66 Dollar zu.

Mit den Preisaufschlägen setzt sich am Erdölmarkt die Erholung vom Wochenausklang fort. In den Wochen davor waren die Preise dagegen überwiegend gefallen. Ausschlaggebend waren vor allem Konjunktursorgen in den großen Verbraucherländern USA und China sowie in Europa.

Vor diesem Hintergrund erlangt ein für das kommende Wochenende angesetztes Treffen des Erdölförderverbunds OPEC+ schon jetzt größere Aufmerksamkeit. Saudi-Arabien und Russland, die den Verbund faktisch anführen, haben ihre Produktion heuer bereits deutlich verringert. Marktteilnehmer fragen sich, ob weitere Mitglieder des Verbunds folgen werden.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Freitag mit 81,08 Dollar festgelegt, nach 82,22 Dollar am Donnerstag. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis zeigte sich am Montag ebenfalls höher. Die Feinunze (31,10 Gramm) wurde zuletzt in London mit 1.978,23 US-Dollar gehandelt. Das entspricht einem moderaten Plus von 0,19 Prozent.

mha/spa