Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise sinken, Brent bei 77,77 Dollar

Die Ölpreise haben am Montagvormittag nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 10.40 Uhr 77,77 US-Dollar und damit um 1,24 Prozent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um 1,21 Prozent auf 72,89 Dollar.

Börsianer begründeten die Kursverluste damit, dass Saudi-Arabien die offiziellen Verkaufspreise für alle Regionen gesenkt hat. Dies unterstreiche die sich verschlechternden globalen Aussichten für die Ölnachfrage und habe die Besorgnis bezüglich der Spannungen am Roten Meer sowie der Versorgungsunterbrechungen in Libyen überwogen.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Freitag mit 78,94 Dollar festgelegt, nach 78,80 Dollar am Donnerstag. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis verbilligte sich am Montagvormittag ebenfalls. Die Feinunze (31,10 Gramm) wurde zuletzt in London mit 2.028,67 US-Dollar gehandelt, was einem Minus von 0,76 Prozent entsprach

mha/ger