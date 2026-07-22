Rollins Aktie
WKN: 859002 / ISIN: US7757111049
|
22.07.2026 22:13:25
Rollins, Inc. Q2 Profit Advances
(RTTNews) - Rollins, Inc. (ROL) released earnings for its second quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $143.910 million, or $0.30 per share. This compares with $141.489 million, or $0.29 per share, last year.
Excluding items, Rollins, Inc. reported adjusted earnings of $151.927 million or $0.32 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 7.9% to $1.078 billion from $999.527 million last year.
Rollins, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $143.910 Mln. vs. $141.489 Mln. last year. -EPS: $0.30 vs. $0.29 last year. -Revenue: $1.078 Bln vs. $999.527 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rollins IncShs
|
20:04
|S&P 500 aktuell: S&P 500 legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
18:00
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 präsentiert sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
16:03
|S&P 500-Wert Rollins-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rollins-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
16:00
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 beginnt die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
21.07.26
|Ausblick: Rollins verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.07.26
|S&P 500-Wert Rollins-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rollins von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09.07.26
|S&P 500-Papier Rollins-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rollins von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
02.07.26
|S&P 500-Papier Rollins-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Rollins von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
Analysen zu Rollins IncShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Rollins IncShs
|34,27
|-9,96%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut und EZB-Entscheid: US-Börsen unter Druck -- ATX und DAX schließen tief im Minus -- Asiens Börsen beenden Handel fester
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notierten am Donnerstag deutlich schwächer. Auch die US-Indizes geben klar nach. An den Märkten in Asien ging dagegen nach oben.