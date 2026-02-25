Roo a Aktie
WKN DE: A2QFVS / ISIN: US77664L1089
|
26.02.2026 00:25:58
Root, Inc. Reveals Fall In Q4 Income
(RTTNews) - Root, Inc. (ROOT) reported a profit for fourth quarter that Dropped, from last year
The company's earnings came in at $5.1 million, or $0.31 per share. This compares with $20.9 million, or $1.30 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 21.5% to $397.0 million from $326.7 million last year.
Root, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $5.1 Mln. vs. $20.9 Mln. last year. -EPS: $0.31 vs. $1.30 last year. -Revenue: $397.0 Mln vs. $326.7 Mln last year.
