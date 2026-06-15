Roots präsentierte Quartalsergebnisse

Roots hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.06.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.04.2026 abgelaufen war.

Roots vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,26 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,200 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Roots im vergangenen Quartal 42,6 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Roots 40,0 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at