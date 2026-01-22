|
Roselabs Finance legte Quartalsergebnis vor
Roselabs Finance hat am 20.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,04 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,110 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12,1 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 40133,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
