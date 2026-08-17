Roth CH Acquisition V: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Roth CH Acquisition V stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,21 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,210 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 80,95 Prozent zurück. Hier wurden 0,0 Millionen USD gegenüber 0,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at