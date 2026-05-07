Rotor Acquisition A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Rotor Acquisition A präsentierte in der am 05.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,28 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,550 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 107,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,5 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 1,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at