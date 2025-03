ROUNDUP 2: Chipkonzern Broadcom will schneller wachsen als gedacht - Kurssprung

(neu: Kurs aktualisiert, Analyst)

SAN JOSE (dpa-AFX) - Der Chipkonzern Broadcom ist für das laufende zweite Geschäftsquartal etwas optimistischer als gedacht. Der Umsatz dürfte mit 14,9 Milliarden US-Dollar (13,9 Mrd Euro) fast ein Fünftel höher liegen als ein Jahr zuvor, teilte der Apple-Zulieferer (Apple) am Donnerstagabend im kalifornischen San Jose mit. Am Finanzmarkt wurden die Neuigkeiten am Freitag mit einem Kurssprung belohnt.

Im US-Handel legte die Broadcom-Aktie zunächst um mehr als 7 Prozent zu, gab dabei jedoch einen Teil der Gewinne wieder ab und notierte zuletzt gut 6 Prozent höher. Analysten hatten für das laufende Quartal mit einem geringeren Geschäftswachstum gerechnet. Harlan Sur von JPMorgan nannte die Ergebnisse und den Ausblick "solide". Besser als erwartete Geschäfte mit KI-Halbleitern und -software hätten schwächere Umsätze mit den anderen Chips mehr als ausgeglichen.

Von Broadcoms Umsatz sollen im zweiten Geschäftsquartal zwei Drittel als um Sondereffekte bereinigtes operatives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) hängen bleiben. Wie der Chipkonzern NVIDIA profitiert auch Broadcom immens vom Boom um Künstliche Intelligenz (KI) und hohen Investitionen von Tech-Unternehmen in Datenzentren. Die sind notwendig, um die für große KI-Sprachmodelle notwendige Datenflut verarbeiten zu können und neue Geschäftsmodelle auf KI-Basis aufzubauen.

Entsprechend kletterte der Umsatz des ersten Geschäftsquartals bis Anfang Februar im Jahresvergleich um ein Viertel auf gut 14,9 Milliarden Dollar. Die bereinigte operative Marge lag bei 68 Prozent. Unter dem Strich verdiente Broadcom 5,5 Milliarden Dollar und damit 4,2 Milliarden Dollar mehr als noch vor einem Jahr.

Die Broadcom-Aktie hatte seit ihrem Rekordhoch vom Dezember fast 30 Prozent an Wert eingebüßt. Mit Blick auf die vergangenen drei Jahre gehört das Papier wegen des KI-Booms an der Börse dennoch zu den stärksten Technologie-Titeln in den Vereinigten Staaten. Seit dem Frühjahr 2022 hat sich die Marktkapitalisierung des Unternehmens auf zuletzt etwas mehr als 840 Milliarden Dollar verdreifacht./stw/ngu/men/mis/nas/ngu