01.09.2025 18:14:38

ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Kleine Gewinne bei ruhigem Wochenauftakt

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Zum Auftakt der neuen Börsenwoche haben an Europas Aktienmärkten moderate Kursgewinne überwogen. Der EuroStoxx 50 schloss am Montag 0,29 Prozent höher bei 5.367,08 Punkten. In der vergangenen Woche hatte das Kursbarometer zweieinhalb Prozent eingebüßt.

Die Kursbewegungen blieben zum Wochenauftakt ebenso überschaubar wie die Handelsumsätze, auch weil an den US-Bösen wegen eines Feiertags nicht gehandelt wurde und Impulse von dort ausblieben.

Außerhalb der Eurozone tat sich ebenfalls nicht viel, die Indizes schlossen nahe ihren Schlusskursen vom Freitag. Der Schweizer SMI beendete den Handel mit einem kleinen Minus von 0,09 Prozent bei 12.176,52 Punkten. Der britische FTSE 100 schloss 0,10 Prozent im Plus bei 9.196,34 Zähler.

Gefragt im marktbreiten Stoxx Europe 600 waren zu Wochenbeginn die konjunkturabhängigen Auto- und Industrietitel sowie Aktien aus der Bankenbranche.

Aktien von Novo Nordisk gewannen 1,8 Prozent. Der dänische Arzneimittelhersteller veröffentlichte Studiendaten zu seinem Blockbuster-Abnehmmedikament Wegovy. Diese untermauerten, dass das Mittel das Risiko für Herzinfarkte, Schlaganfälle oder Todesfälle reduziert. Laut den Dänen senkt ihr Mittel die entsprechenden Risiken deutlicher als ein Produkt des US-Kontrahenten Eli Lilly.

Dagegen überwogen bei Versicherern und Versorgern die Verkäufer. Im Versorgersektor trotzten Orsted mit einem Kursplus von 3,6 Prozent dem schwachen Trend. Der kriselnde Windparkbetreiber kann bei seiner Kapitalerhöhung auf die Unterstützung seines Großaktionärs Equinor bauen. Der norwegische Öl- und Gaskonzern will neue Aktien für sechs Milliarden dänische Kronen (804 Mio Euro) zeichnen und damit seine Beteiligung von zehn Prozent an Orsted aufrechterhalten. Die Equinor-Titel gewannen 0,5 Prozent./bek/nas

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:12 Deutsche Bank setzt auf Tech - Diese Aktien dominierten im 2. Quartal 2025
08:10 August 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
08:05 Bitcoin, Ether & Co. im August 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
31.08.25 KW 35: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
31.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 35: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht stärker aus dem Handel -- DAX beginnt September fester -- Wall Street im Feiertag -- Börsen in Asien schließen uneinig - Nikkei sehr schwach
Zum Start in die neue Woche zeigte sich der heimische Markt stärker und auch der deutsche Leitindex verbuchte Aufschläge. An den US-Börsen findet aufgrund des Feiertags "Labor Day" kein Handel statt. Die Märkte in Fernost bewegten sich unterdessen am Montag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen