ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax dank Firmennachrichten über 18 000 Punkten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Positive Signale durch die Quartalsberichtssaison der Unternehmen haben den DAX am Dienstag deutlich über die Marke von 18 000 Punkten getrieben. "Die Talfahrt am Aktienmarkt könnte damit schon wieder beendet sein, bevor sie sich so richtig in Gang gesetzt hat", kommentierte Analyst Konstantin Oldenburger vom Handelshaus CMC Markets. Neben den starken Zahlen von Schwergewicht SAP (SAP SE) trugen dazu die Resultate von Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) sowie positive US-Branchennachrichten für Merck KGaA (Merck) und Sartorius (Sartorius vz) bei.

Zum Handelsende notierte der deutsche Leitindex 1,55 Prozent im Plus bei 18 137,65 Punkten. Damit setzte er die vortags begonnene Erholung fort und schaffte es erstmals seit gut zwei Wochen auf Schlusskursbasis über die 21-Tage-Linie, die als kurzfristiger Trendindikator gilt. Vom Anfang des Monats erreichten Rekordhoch bei 18 567 Punkten ist er aber noch ein gutes Stück entfernt. Der MDAX der mittelgroßen Werte stieg am Dienstag letztlich um 1,28 Prozent auf 26 625,02 Punkte.

Auch in Europa und den USA ging es mit den Kursen bergauf. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verabschiedete sich gut 1,4 Prozent fester aus dem Handel. In Paris und London gab es ebenfalls Gewinne. Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial schaffte zum europäischen Börsenschluss ein Plus von rund einem halben Prozent, während der Technologieindex NASDAQ 100 kräftiger anzog.

SAP sorgte für einen guten Auftakt der deutschen Berichtssaison, was die Anleger mit einer Kurserholung von 5,3 Prozent belohnten. Analysten äußerten sich positiv. Der Softwarekonzern habe die recht hoch angesetzte Hürde zum Jahresauftakt genommen, kommentierte Experte Michael Briest von der schweizerischen Großbank UBS. Zuletzt hatten SAP-Aktien nach dem Erreichen ihres Rekordhochs Ende März um mehr als elf Prozent nachgegeben.

Bei Munich Re freuten sich die Anleger über ein Kursplus von 3,9 Prozent. Der weltgrößte Rückversicherer habe zum Jahresstart mit dem Gewinn einmal mehr positiv überrascht, schrieb Jefferies-Analyst Philip Kett. Am Gewinnziel für das Jahr hält Munich Re fest, sieht nun aber eine gestiegene Wahrscheinlichkeit, dieses zu übertreffen.

Die Aktien des Pharma- und Spezialchemiekonzerns Merck KGaA und des Pharma- und Laborzulieferers Sartorius gewannen vier beziehungsweise 6,8 Prozent. Ihnen halfen überraschend starke Gewinnkennziffern des US-Life-Sciences und Diagnostikkonzerns Danaher für das erste Quartal.

Im MDax waren die Aktien von Delivery Hero und Aixtron (AIXTRON SE) nach Analystenempfehlungen mit Gewinnen von 5,8 und 5,4 Prozent am meisten gefragt. UBS-Analyst Jo Barnet-Lamb bezeichnete den Lieferdienst Delivery Hero als erste Wahl unter den Internetwerten beim Thema Essen. Sein ohnehin klar über dem aktuellen Bewertungsniveau liegendes Kursziel stockte er noch einmal deutlich auf.

Beim auf die Chipindustrie ausgerichteten Anlagenbauers Aixtron rät Tim Wunderlich von Hauck & Aufhäuser zum Kauf. Bedenken seien in den Anteilscheinen des Weltmarktführers für MOCVD-Beschichtungsanlagen ausreichend eingepreist. Die Bewertung sei so attraktiv wie seit Jahren nicht mehr.

Die Papiere von Redcare (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) legten um gut drei Prozent zu, nachdem die Online-Apotheke grünes Licht für ihre digitale Einlösemethode von rezeptpflichtigen Medikamenten erhalten hatte.

Im Nebenwerteindex SDAX legten Hypoport (Hypoport SE) um 8,5 Prozent zu und erreichten so den höchsten Stand seit August 2022. Gute Geschäfte in der privaten Immobilienfinanzierung bescherten dem Finanzdienstleister einen Schub zum Jahresbeginn.

Der Euro wurde mit 1,0696 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,0674 Dollar festgesetzt.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 2,57 Prozent am Vortag auf 2,53 Prozent. Der Rentenindex Rex (REX Gesamt Kursindex) stieg um 0,25 Prozent auf 124,39 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,13 Prozent auf 131,03 Punkte./gl/he

--- Von Gerold Löhle, dpa-AFX ---