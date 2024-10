ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax steigt vor wichtigen US-Daten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch mit Beginn des US-Handels seine Kursgewinne ausgebaut und höher geschlossen. Beim Leitbarometer DAX stand ein Kursplus von 0,99 Prozent auf 19.254,93 Punkte zu Buche. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen legte um 1,18 Prozent auf 26.938,26 Zähler zu.

In den USA gewann der Leitindex Dow Jones Industrial zum europäischen Börsenschluss 0,7 Prozent und der breit gefasste S&P 500 kletterte auf ein Rekordhoch. Wichtig für die zuletzt wieder etwas umstritteneren Zinssenkungserwartungen werden am Donnerstag die anstehenden US-Verbraucherpreise für September sein, bevor am Freitag dann von Banken die Berichtssaison in den USA eingeläutet wird.

Auch auf das am Mittwochabend noch anstehende Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank Fed werden die Marktteilnehmer achten. Sie erhofften sich davon mehr Klarheit bezüglich künftiger Zinssenkungen, schrieb Analyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets. Die Fed versuche derzeit einen neuen Weg zu gehen, nämlich mit dem Zinssenkungszyklus nicht erst zu warten, bis ein Abschwung offensichtlich sei, so Oldenburger. Dieses mögliche Szenario komme am Mittwoch auch in Frankfurt gut an.

Die Aktien von Continental setzten sich mit einem Kurssprung von 7,2 Prozent klar an die Dax-Spitze. Der Autozulieferer und Reifenhersteller habe signalisiert, dass die Jahresziele bei einem guten vierten Quartal noch erreichbar seien, schrieb Bernstein-Analyst Harry Martin nach einem letzten Informationsgespräch mit Analysten vor dem Quartalsbericht der Hannoveraner. Es drohe also keine Gewinnwarnung .

Dagegen sackten die Bayer-Anteile (Bayer) um 6,8 Prozent ab. Im US-Rechtsstreit um angebliche Gesundheitsfolgen der seit Jahrzehnten verbotenen Chemikalie PCB bleibt die Unsicherheit für den Konzern hoch. Das oberste Gericht des Bundesstaates Washington, der Washington Supreme Court, entschied laut Gerichtsunterlagen vom Dienstag, den Fall Erickson anzunehmen. Damit wird eine vorangegangene und für Bayer günstig ausgefallene Entscheidung eines Berufungsgerichts nun geprüft.

Die Aktien von Nordex gewannen rund 5 Prozent. Der Windturbinen-Hersteller hatte im dritten Quartal ein geringeres Neugeschäft verzeichnet, jedoch zu merklich höheren Preisen.

Bei den Aktionären von Aixtron (AIXTRON SE) bleiben die Blicke auf den Kurs nach unten gerichtet. Am Mittwoch belastete eine gestrichene Kaufempfehlung der Deutschen Bank. Aixtron büßten 3,4 Prozent ein.

Die am Vortag begonnene Erholungsrally bei Varta setzte sich am Mittwoch kraftvoll fort, das Plus belief sich zum Xetra-Schluss auf gut 81 Prozent. Der Batteriehersteller und der Sportwagenbauer Porsche AG (Porsche) haben einen Vertrag über ein Investment im Bereich für großformatige Lithium-Ionen-Zellen unterzeichnet. Demnach beteiligt sich Porsche mehrheitlich an der Varta-Tochter V4Drive Battery GmbH, bei der zudem das Kapital erhöht werden soll.

Europaweit ging es nach oben, für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 um 0,68 Prozent auf 4982,57 Punkte. In Zürich und London gab es bei den dortigen Leitindizes Kursaufschläge von 0,9 beziehungsweise 0,7 Prozent.

Der Euro kostete zuletzt 1,0952 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,0957 (Dienstag: 1,0982) US-Dollar festgesetzt, der Dollar damit 0,9126 (0,9105) Euro gekostet.

Am deutschen Anleihenmarkt fiel die Umlaufrendite von 2,23 Prozent am Vortag auf 2,21 Prozent. Der Rentenindex Rex (REX Gesamt Kursindex) sank um 0,04 Prozent auf 126,44 Punkte. Der Bund-Future sank um 0,16 Prozent auf 133,37 Punkte./ajx/he

--- Von Achim Jüngling, dpa-AFX ---