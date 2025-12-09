DAX 40

24 162,65
116,64
0,49 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
09.12.2025 18:07:38

ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax steigt weiter mit 'angezogener Handbremse'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat am Dienstag seine Erholung vom November-Tief fortgesetzt. Einen Tag vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed gingen die Anleger aber nur noch gemäßigt ins Risiko. "Wir sehen eine Aktienrally mit angezogener Handbremse", kommentierte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank das Geschehen.

Am Ende legte der Dax am Dienstag um 0,49 Prozent auf 24.162,65 Punkte zu. Er setzte sich damit weiter von der 24.000-Punkte-Marke ab in Richtung oberes Ende der November-Spanne, die Mitte des vergangenen Monats von einem mehrtägigen Kursrutsch aufgerissen worden war. Von seinem Tief am 21. November hat sich der deutsche Leitindex mittlerweile wieder um mehr als fünf Prozent nach oben gearbeitet.

Der MDAX schaffte es am Dienstag im Schlepptau des Dax auch mit 0,22 Prozent ins Plus. Der Index mit den mittelgroßen Werten schloss bei 29.729,05 Zählern.

Wenn die Fed am Mittwochabend ihre Leitzinsentscheidung bekannt gibt, gilt eine kleine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte bereits als eingepreist. Laut Stanzl agieren die Anleger davor "ohne große Überzeugung". Er geht davon aus, dass sie größere Neupositionierungen erst danach oder vielleicht auch erst im neuen Jahr eingehen werden.

Im Dax setzten zwei Aktien ihre jüngste Erholung fort: Bayer kamen letztlich auf ein Plus von gut vier Prozent und Rheinmetall schlossen 3,6 Prozent höher. Letztere schlossen sich damit einer positiven Branchentendenz an, denn die beiden MDax-Mitglieder RENK und HENSOLDT zogen sogar noch deutlicher um bis zu 5,9 Prozent an. Rüstungswerte profitierten von den weiter stockenden Friedensplänen der USA im Ukraine-Krieg.

Im MDax büßten thyssenkrupp dagegen als Schlusslicht 6,5 Prozent ein. Der Industriekonzern, der wegen einer schwachen Nachfrage und niedrigerer Preise kürzlich seine Prognose für das Ende September abgeschlossene Geschäftsjahr gesenkt hatte, äußerte sich nun zum neuen Jahr. Die auf den Weg gebrachte Sanierung der kriselnden Stahlsparte Thyssenkrupp dürfte millionenschwere Verluste zur Folge haben.

Hellofresh (HelloFresh) nahmen mit minus 4,3 Prozent den vorletzten Platz im MDax ein. Die US-Bank Morgan Stanley senkte ihr Votum für den Kochboxen-Versender auf "Underweight". Analyst Luke Holbrook hob hervor, dass Hellofresh im US-Markt für Fertiggerichte Marktanteile zu verlieren scheine. Außerdem gaben die Traton-Aktien (TRATON) nach der Streichung einer Kaufempfehlung durch Exane BNP 1,7 Prozent ab.

Im SDAX sorgten zwei Aktienplatzierungen für Gesprächsstoff. Um 7,2 Prozent abwärts ging es bei Evotec (EVOTEC SE), weil die Beteiligungsholding des Pharmakonzerns Novo Nordisk wohl einen größeren Abschlag in Kauf nahm. Laut Kreisen wurden die Anteile zu 5,10 Euro das Stück platziert. Der Xetra-Schlusskurs lag nun ganz in der Nähe dieses Preises.

Bei den Jost Werken dagegen kam es letztlich gut an, dass der Großaktionär Peter Möhrle die übrigen Anteile verkauft hat. Am Anfang schwach gestartet, schlossen die Aktien des Nutzfahrzeugzulieferers mit 1,4 Prozent im Plus. Die Experten von Oddo BHF sprachen mit Blick auf den Ausstieg von einer "weiteren attraktiven Einstiegschance".

Mit einem Anstieg um 5,6 Prozent wurden die MBB-Aktien (MBB SE) im SDax zum Spitzenreiter. Das Technologieunternehmen, das unter anderem stark an FRIEDRICH VORWERK und Aumann beteiligt ist, kündigte Aktienrückkäufe an, die in Kürze beginnen sollen. Der Kurs kam dem Rekord von 203 Euro bis auf drei Euro nahe.

Auf internationaler Ebene war das Bild am Dienstag durchwachsener. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss knapp mit 0,13 Prozent im Minus bei 5.718,32 Zählern. In Zürich und London gab es für die Leitindizes auch negative Vorzeichen, wobei das Minus beim Schweizer SMI etwas deutlicher war. An der New Yorker Börse lag der Dow Jones Industrial zuletzt moderat in der Gewinnzone./tih/jha/

--- Von Timo Hausdorf, dpa-AFX ---

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

DAX 24 162,65 0,49%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 49

Börse aktuell - Live Ticker

US-Zinsentscheid rückt näher: ATX schließt höher -- DAX zum Handelsende im Plus -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Während sich der heimische Aktienmarkt am Dienstag freundlich präsentierte, verbuchte auch der deutsche Leitindex Gewinne. An der Wall Street schlugen die Indizes unterschiedliche Richtungen ein. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen weitestgehend rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen