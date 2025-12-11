11.12.2025 16:05:38

ROUNDUP/Aktien New York: Dow in Richtung Rekordhoch - Oracle belastet Chip-Titel

NEW YORK (dpa-AFX) - Ein Dow Jones Industrial auf dem Weg zum Rekordhoch und Kursverluste an der Nasdaq-Börse - die US-Börsen sind am Donnerstag unterschiedlich in den Handel gegangen. Auf den Technologieaktien, allen voran denen der Chip-Hersteller, lastete die Sorge über hohe Investitionen des Schwergewichts Oracle in Künstliche Intelligenz. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es im frühen Handel um 1,4 Prozent nach unten auf 25.409 Punkte.

Der Dow setzte dagegen die am Vortag von der US-Notenbank Fed ausgelöste Aufwärtsbewegung fort. Mit einem Gewinn von 0,4 Prozent auf 48.257 Zähler fehlte dem Index nicht mehr viel zu einem weiteren Rekordhoch. Das bisherige datiert vom 12. November bei 48.431 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 gab am Donnerstag hingegen um 0,7 Prozent auf 6.839 Zähler nach.

Die Aktien von Oracle brachen um fast 15 Prozent ein. Der US-Softwarekonzern wächst dank stark anziehender Geschäfte mit Produkten für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) kräftig. Allerdings blieben die Wachstumsraten in diesem Bereich hinter den Erwartungen von Experten zurück. Zudem drückte die Ankündigung höherer Investitionen in KI-Datenzentren auf die Laune der Investoren.

Das lastete auf den Kursen von Hardware-Herstellern für Anwendungen der Künstlichen Intelligenz. Papiere von Chip-Produzenten wie NVIDIA, Applied Materials, AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ), Arm oder Broadcom büßten zwischen 3,5 und 4 Prozent ein.

Die Papiere von Eli Lilly hielten sich stabil. Der Pharmakonzern wartete mit positiven Studiendaten zu einem Mittel zur Gewichtsreduzierung auf./bek/jha/

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.12.25 Stanley Druckenmiller 2025: So hat sich sein Portfolio im dritten Quartal verändert
09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX vor festerem Start -- Asiens Börsen legen am Freitag teils kräftig zu
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren vor dem Wochenende zu moderaten Aufschlägen. Vor dem Wochenende verzeichnen die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen