ROUNDUP/Aktien New York: Erholung setzt sich mit Fokus auf Berichtssaison fort

NEW YORK (dpa-AFX) - Die jüngste Erholung an den US-Börsen ist am Dienstag im frühen Handel weitergegangen. Nach einem bislang sehr schwachen April verlagert sich der Fokus der Anleger zunehmend von den Zinserwartungen und den Nahost-Sorgen weg hin zur Berichtssaison, die in dieser Woche über eine üppig bestückte Agenda verfügt. Insgesamt werden Ergebnisse von Unternehmen im Blick stehen, die zusammen 40 Prozent des gesamten S&P 500 repräsentieren.

Gegen Ende der ersten Handelsstunde legte der Dow Jones Industrial um 0,39 Prozent auf 38388,79 Punkte zu. Ein freundlicher Handelsverlauf würde dem Wall-Street-Index den vierten Erholungstag in Folge bescheren. Die übrigen New Yorker Indizes steuern erst auf den zweiten Gewinntag zu, weshalb für sie etwas mehr Erholungspotenzial gesehen wurde. Der marktbreite S&P 500 stieg am Dienstag um 0,81 Prozent auf 5051,39 Zähler, während der technologielastige NASDAQ 100 1,02 Prozent auf 17 387,13 Punkte gewann.

Das Hauptaugenmerk unter den großen Konzernen gilt nach dem Handelsschluss Tesla, denn bei dem Elektroautobauer bereitet die lahme Nachfrage Umsatz- und Gewinnsorgen. Wenn der Konzern "nicht überzeugend liefern kann", fürchtet der Marktbeobachter Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets einen Rutsch der Aktie bis auf 100 US-Dollar, was dem tiefsten Stand seit Sommer 2020 gleich käme. Am Dienstag legten die Titel zuletzt um 2,8 Prozent auf 146 Dollar zu.

Im weiteren Wochenverlauf rücken dann die Tech-Giganten Meta (Meta Platforms (ex Facebook)), Alphabet (Alphabet A (ex Google)) und Microsoft mit Zahlen ins Blickfeld, hier gab es am Dienstag Kursgewinne von bis zu 2,6 Prozent. Für die Internet-Konzerne Meta und Alphabet hatte RBC-Analyst Brad Erickson am Vortag in Aussicht gestellt, dass die Erwartungen zumindest knapp übertroffen werden könnten.

Der Autobauer General Motors legte bereits am Dienstag sein Zahlenwerk vor und übertraf mit dem Quartalsgewinn die Erwartungen. So ging es für die Aktien um 43, Prozent weiter nach oben. Ähnlich hoch waren die Kursgewinne bei GE Aerospace (GE Aerospace (ex General Electric)). Der vom General-Electric-Konzern abgespaltene Triebwerksbauer hob das Jahresgewinnziel an.

Die Aktien von UPS (United Parcel Service) fielen nach der Bekanntgabe ihres Zahlenwerks mit einem Anstieg um 0,6 Prozent weniger stark auf. Deutlicher waren noch die Reaktionen auf die Berichte des Mischkonzerns Danaher und des Musikstreaming-Anbieters Spotify, deren Aktien mit 6,9 beziehungsweise 14 Prozent nach oben sprangen. Spotify überzeugte im ersten Quartal mit dem Sprung über die Gewinnschwelle.

Neben Licht hatte die Berichtssaison aber auch Schatten zu bieten. So sackte der Getränkehersteller PepsiCo nach der Bekanntgabe rückläufiger Umsätze im US-Markt um drei Prozent ab.

Die Papiere von JetBlue Airways brachen um 14 Prozent ein. Die Quartalszahlen waren zwar besser ausgefallen als von Experten erwartet. Der Ausblick auf das laufende Quartal verfehlte aber die Prognosen./tih/he