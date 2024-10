ROUNDUP: Bombendrohungen an Bahnhöfen und Flughafen in Österreich

WIEN (dpa-AFX) - Wegen Bombendrohungen sind in den vergangenen Tagen mehrere österreichische Bahnhöfe vorübergehend gesperrt worden. Zuletzt wurde am Donnerstag der Bahnhof Bregenz großräumig abgeriegelt. Der Zugverkehr in der Stadt am Bodensee wurde unterbrochen.

Die Drohmails seien sehr ähnlich, sagte ein Sprecher der niederösterreichischen Polizei der Deutschen Presse-Agentur in St. Pölten. Auffällig sei auch, dass bisher die Bahnhöfe in den Landeshauptstädten betroffen waren. "Wir nehmen die Sorge sehr ernst", betonte der Sprecher.

Betroffen waren am Mittwochabend die Bahnhöfe St. Pölten, Salzburg und Klagenfurt, am Dienstag der Linzer und am Montag der Grazer Hauptbahnhof. Alle mussten für mehrere Stunden abgesperrt werden. An allen Standorten erhielt die Polizei Drohungen per E-Mail, dass am jeweiligen Bahnhof Sprengsätze gezündet werden könnten. Die österreichischen Verfassungsschutzbehörden sind nun in die Ermittlungen involviert.

Bisher konnten keinerlei gefährliche Gegenstände gefunden werden. Zur Sache wollte sich das staatliche Eisenbahnunternehmen ÖBB nicht äußern.

Am Donnerstag wurde bekannt, dass auch der Wiener Flughafen am Vortag eine Drohung erhalten hatte. Die Ermittler schließen jedoch einen direkten Zusammenhang mit den Bombendrohungen gegen die Bahnhöfe "mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" aus, hieß es von der Polizei. "Wir gehen aber nicht davon aus, dass von dem Absender tatsächlich eine Bedrohung ausgeht", sagte ein Sprecher.