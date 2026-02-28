ROUNDUP/Katar: Dritte Angriffswelle abgewehrt - keine Schäden oder Opfer

DOHA (dpa-AFX) - Der Iran hat nach den amerikanisch-israelischen Militärschlägen im Land offenbar mehrmals den wichtigen US-Verbündeten Katar angegriffen. Man habe eine "dritte Angriffswelle" erfolgreich abgewehrt, teilte das katarische Verteidigungsministerium mit. Diese habe auf "mehrere Gegenden" in dem kleinen Staat am Persischen Golf gezielt. Größere Schäden oder Opfer gab es ersten Berichten zufolge aber nicht.

Anwohner in Katar berichteten von mehreren Explosionen - offenbar durch den Abschuss iranischer Raketen. Am US-Stützpunkt al-Udaid, der wichtigsten Basis des US-Militärs im Nahen Osten, war Anwohnern zufolge Luftalarm zu hören. Der Nachrichtenkanal Al Jazeera zeigte eine Rauchwolke am Himmel über der Hauptstadt Doha, die den Moment nach dem Abschuss einer Rakete zeigt.

Das katarische Innenministerium teilte mit, es gebe einer ersten Einschätzung zufolge keine Opfer und auch keine Schäden. Die Sicherheit der Anwohner habe höchste Priorität.

Der Iran hatte im Juni vergangenen Jahres bereits den US-Stützpunkt al-Udaid in Katar angegriffen nach US-Militärschlägen auf iranische Atomanlagen. Katar wehrte diesen Angriff eigenen Angaben zufolge ab.

Auch die Vereinigten Arabischen Emirate berichteten von einer weiteren Angriffswelle. Dabei seien mehrere iranische Raketen abgewehrt worden, teilte das Verteidigungsministerium mit. In mehreren Gegenden der Metropole Abu Dhabi seien Trümmerteile niedergegangen. Schäden habe es nicht gegeben. Zuvor hatten die Emirate ein Todesopfer in Abu Dhabi gemeldet, nachdem dort Trümmerteile einer Rakete vom Himmel gefallen waren.

In Saudi-Arabien wurde Anwohnern zufolge eine mutmaßlich iranische Rakete abgefangen. Im Südosten der Hauptstadt Riad, wo rund 2.000 US-Truppen an einem Luftwaffenstützpunkt stationiert sind, sei eine Rakete abgefangen worden, sagten Anwohner der Deutschen Presse-Agentur heute. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es zunächst nicht.

Der Iran griff nach eigenen Angaben vier US-Militärstützpunkte in der Region an. Katar, Bahrain, Kuwait, Jordanien und die Emirate meldeten daraufhin Angriffe, die aber offenbar weitgehend abgewehrt wurden. Auch in Saudi-Arabien und im Irak gab es vereinzelt Berichte über Angriffe. Die arabischen Golfstaaten beheimaten gemeinsam Tausende US-Truppen./jot/DP/mis