ROUNDUP: Manuel Hagel wählt in Ehingen

EHINGEN (dpa-AFX) - CDU-Landeschef und Spitzenkandidat Manuel Hagel hat seine Stimme für die Landtagswahl in Baden-Württemberg abgegeben. Der 37-Jährige kam in Begleitung seiner Frau Franziska ins Wahllokal in Ehingen (Alb-Donau-Kreis). Hagel will Nachfolger von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) werden, der nach drei Amtszeiten nicht mehr antritt. Chancen auf Kretschmanns Nachfolge hat neben Hagel auch Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir.

Zuletzt sahen die Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Grünen und CDU. In der letzten Umfrage des ZDF-"Politbarometers" lagen beide mit 28 Prozent gleichauf. Zuvor hatten die Grünen den Abstand auf die lange deutlich führende CDU stark verkürzt./cat/DP/zb

