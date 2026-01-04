|
04.01.2026 11:04:38
ROUNDUP/Südkorea: Nordkorea testet erneut ballistische Raketen
SEOUL/TOKIO (dpa-AFX) - Nordkorea hat nach südkoreanischen Angaben erneut mehrere ballistische Raketen getestet. Diese seien in Richtung Japanisches Meer abgefeuert worden und seien rund 900 Kilometer geflogen, zitierte die Nachrichtenagentur Yonhap das südkoreanische Militär. Weitere Informationen, etwa zum Raketentyp oder der Anzahl der Raketen, sind bislang nicht bekannt.
Japans Küstenwache rief Schiffe in der Region zu Vorsicht auf. Zuletzt hatte das nordkoreanische Militär am 7. November eine ballistische Rakete Richtung Japanisches Meer abgefeuert. Nordkorea ist es gemäß mehrerer Resolutionen des UN-Sicherheitsrats grundsätzlich untersagt, ballistische Raketen abzufeuern.
Der Raketentest erfolgte nur wenige Stunden, nachdem Südkoreas Präsident Lee Jae Myung für einen Staatsbesuch nach Peking aufgebrochen ist. Dort soll er am Montag seinen Amtskollegen Xi Jinping für Gespräche treffen./ln/DP/zb
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich stärker -- DAX mit neuem Rekordschluss -- US-Börsen zum Handelsende stärker - Dow mit neuer Bestmarke - Asiens Börsen schließen größtenteils weit im Plus
Der heimische Aktienmarkt notierte im Montagshandel im Plus. Der deutsche Leitindex markierte einen neuen Rekordstand. Die US-Börsen legten zum Wochenstart zu. An den Märkten in Fernost wurden am Montag weitgehend deutliche Gewinne eingefahren.