WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770

06.11.2025 16:49:38

ROUNDUP2/Shutdown in den USA: Flugverkehr soll reduziert werden

(neu: Details zu United Airlines)

WASHINGTON (dpa-AFX) - Wegen Engpässen bei der Flugsicherung plant die US-Luftfahrtbehörde FAA ab Freitag eine Reduzierung des Flugverkehrs um zehn Prozent an 40 Standorten. Davon könnten Tausende Flüge betroffen sein. Welche Flughäfen und Fluggesellschaften es treffen wird, teilten US-Verkehrsminister Sean Duffy und die FAA bei ihrer Ankündigung noch nicht mit. Die Rede war von Standorten mit einem hohen Verkehrsaufkommen.

Der Hintergrund sind Gehaltsausfälle der Fluglotsen infolge des andauernden Regierungsstillstands. Das US-Parlament hat keinen Haushalt verabschiedet, es herrscht daher aktuell ein sogenannter Shutdown.

Die genauen Auswirkungen auf Reisende sind noch unklar. US-Medien berichteten von Tausenden Flügen, die möglicherweise betroffen sein könnten. Im US-Luftraum gibt es laut FAA pro Tag im Schnitt gut 44.000 Flüge.

Lufthansa (Lufthansa) und Condor bislang nicht betroffen

Die deutschen Fluggesellschaften Lufthansa und Condor meldeten am Donnerstag zunächst keine Flugstreichungen. Man beobachte die Lage genau und stehe mit den Behörden in Kontakt, versicherten Sprecherinnen.

United Airlines (United Airlines): Langstreckenflüge nicht betroffen

Die große US-amerikanische Fluggesellschaft United Airlines teilte mit, dass Langstreckenflüge von der Reduzierung nicht betroffen seien. Auch Flüge zwischen den Drehkreuzflughäfen Chicago O'Hare, Denver, Houston, Los Angeles, Newark Liberty International bei New York, San Francisco und Washington Dulles stünden nicht auf der Streichliste.

Längster Shutdown

Der sogenannte Shutdown dauert seit 36 Tagen an - so lange wie noch nie in der US-Geschichte. Republikaner und Demokraten können sich nicht auf einen Haushalt einigen. Für die Fluglotsen bedeutet das den Angaben zufolge den zweiten Gehaltsausfall in Folge. Nach Darstellung von Verkehrsminister Duffy nehmen Flugsicherungskräfte aufgrund des finanziellen Drucks inzwischen Nebenjobs an. Er appellierte an sie, trotz der Shutdowns zur Arbeit zu kommen./rin/DP/nas

Aktien in diesem Artikel

AIR France-KLM 11,64 -0,64% AIR France-KLM
American Airlines Inc 11,51 -1,52% American Airlines Inc
Fraport AG 72,60 -2,94% Fraport AG
Lufthansa AG 7,46 -3,17% Lufthansa AG
United Airlines Holdings Inc Registered Shs 82,84 4,98% United Airlines Holdings Inc Registered Shs

