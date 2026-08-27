Route1 legte Quartalsergebnis vor

Route1 hat am 25.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,4 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 34,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at