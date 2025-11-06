Royalty Pharma Aktie
WKN DE: A2P62D / ISIN: GB00BMVP7Y09
|
06.11.2025 03:30:25
Royalty Pharma Plc Bottom Line Falls In Q3
(RTTNews) - Royalty Pharma plc (RPRX) announced a profit for third quarter that Dropped, from last year
The company's earnings totaled $288.22 million, or $0.67 per share. This compares with $543.99 million, or $1.21 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 7.9% to $609.29 million from $564.69 million last year.
Royalty Pharma plc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $288.22 Mln. vs. $543.99 Mln. last year. -EPS: $0.67 vs. $1.21 last year. -Revenue: $609.29 Mln vs. $564.69 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Royalty Pharmamehr Nachrichten
|
04.11.25
|Ausblick: Royalty Pharma mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Royalty Pharma veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: Royalty Pharma legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.07.25
|Erste Schätzungen: Royalty Pharma legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
07.05.25
|Ausblick: Royalty Pharma legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Royalty Pharmamehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Royalty Pharma
|34,73
|6,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison auf Hochtouren: ATX verhalten -- DAX schwächelt -- Asiens Märkte ziehen kräftig an
Am Donnerstag zeigt sich der heimische Aktienmarkt stabil, während der deutsche Leitindex leicht tiefer tendiert. Unterdessen geht es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.