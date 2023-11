RTS aktuell: RTS zum Ende des Mittwochshandels mit Gewinnen

Der RTS stieg im MICEX-Handel zum Handelsende um 0,79 Prozent auf 1 088,42 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 7,658 Mrd. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,044 Prozent auf 1 080,36 Punkte an der Kurstafel, nach 1 079,88 Punkten am Vortag.

Der RTS verzeichnete bei 1 092,79 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 1 074,11 Einheiten.

So bewegt sich der RTS seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den RTS bereits um 0,097 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, wurde der RTS mit einer Bewertung von 1 007,58 Punkten gehandelt. Der RTS wies vor drei Monaten, am 01.08.2023, einen Wert von 1 055,79 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 01.11.2022, wies der RTS einen Wert von 1 118,19 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 13,01 Prozent aufwärts. Das RTS-Jahreshoch liegt aktuell bei 1 107,08 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 900,08 Punkten.

RTS-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im RTS sind derzeit PIK (+ 2,05 Prozent auf 722,00 RUB), Magnitogorsk Iron Steel Works (+ 1,97 Prozent auf 52,88 RUB), Moscow Exchange MICEX-RTS (+ 1,50 Prozent auf 192,56 RUB), Rosneft Oil Company (+ 1,37 Prozent auf 582,45 RUB) und LUKOIL Oil Company (+ 1,26 Prozent auf 7 240,50 RUB). Auf der Verliererseite im RTS stehen hingegen VSMPO-AVISMA (-2,74 Prozent auf 39 100,00 RUB), Surgutneftegas (-1,44 Prozent auf 32,21 RUB), Federal Grid (-1,25 Prozent auf 0,13 RUB), TATNEFT PJSC (-0,74 Prozent auf 603,10 RUB) und JSFC Sistema (-0,73 Prozent auf 16,92 RUB).

Die meistgehandelten RTS-Aktien

Die VTB Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im RTS auf. 59 811 790 000 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Yandex-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 6,485 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im RTS den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der RTS-Werte im Fokus

Die Gazprom PJSC-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den RTS-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Gazprom PJSC-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 49,45 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

