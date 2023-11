RTS-Handel aktuell: Das macht der RTS aktuell

Am Dienstag legt der RTS um 12:01 Uhr via MICEX um 0,27 Prozent auf 1 145,58 Punkte zu. Der Börsenwert der im RTS enthaltenen Werte beträgt damit 6,251 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der RTS 0,375 Prozent stärker bei 1 146,80 Punkten, nach 1 142,51 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des RTS lag am Dienstag bei 1 150,75 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 143,67 Punkten erreichte.

RTS seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, wurde der RTS mit 1 081,29 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 21.08.2023, betrug der RTS-Kurs 1 057,02 Punkte. Der RTS erreichte vor einem Jahr, am 21.11.2022, einen Stand von 1 122,29 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2023 bereits um 18,95 Prozent. Das RTS-Jahreshoch liegt derzeit bei 1 150,75 Punkten. Bei 900,08 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im RTS

Unter den stärksten Einzelwerten im RTS befinden sich aktuell Bashneft (+ 3,17 Prozent auf 2 294,50 RUB), Polymetal (+ 1,91 Prozent auf 550,30 RUB), Bashneft Pref (+ 1,06 Prozent auf 1 719,00 RUB), Moscow Exchange MICEX-RTS (+ 0,93 Prozent auf 203,80 RUB) und JSFC Sistema (+ 0,79 Prozent auf 16,65 RUB). Unter den schwächsten RTS-Aktien befinden sich hingegen SOLLERS (-3,69 Prozent auf 835,00 RUB), Rostelecom PJSC (-1,93 Prozent auf 81,40 RUB), VSMPO-AVISMA (-1,88 Prozent auf 37 620,00 RUB), Cherkizovo (-1,74 Prozent auf 3 960,00 RUB) und Mechel (-1,52 Prozent auf 310,22 RUB).

Die teuersten Konzerne im RTS

Im RTS sticht die VTB Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via MICEX 15 137 840 000 Aktien gehandelt. Die Yandex-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 6,251 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im RTS den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der RTS-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im RTS weist 2023 laut FactSet-Schätzung die VTB Bank-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,00 erwartet. Die VTB Bank-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 52 545,16 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at