RTS-Handel aktuell: RTS zum Start mit grünem Vorzeichen

Der RTS bewegt sich im MICEX-Handel um 09:01 Uhr um 0,72 Prozent fester bei 1 150,73 Punkten. Insgesamt kommt der RTS damit auf einen Börsenwert in Höhe von 6,251 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,375 Prozent auf 1 146,80 Punkte an der Kurstafel, nach 1 142,51 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den RTS bis auf 1 144,10 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 150,75 Zählern.

RTS-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Der RTS erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, einen Stand von 1 081,29 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.08.2023, wies der RTS einen Stand von 1 057,02 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 21.11.2022, erreichte der RTS einen Stand von 1 122,29 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 kletterte der Index bereits um 19,48 Prozent. Aktuell liegt der RTS bei einem Jahreshoch von 1 150,75 Punkten. Bei 900,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im RTS

Unter den Top-Aktien im RTS befinden sich derzeit Polymetal (+ 1,09 Prozent auf 545,90 RUB), Magnit (+ 0,59 Prozent auf 5 966,00 RUB), INTER RAO (+ 0,54 Prozent auf 4,28 RUB), Surgutneftegas (+ 0,42 Prozent auf 32,18 RUB) und PIK (+ 0,40 Prozent auf 699,50 RUB). Flop-Aktien im RTS sind hingegen SOLLERS (-3,34 Prozent auf 838,00 RUB), Mechel (-1,99 Prozent auf 308,75 RUB), Severstal (-0,84 Prozent auf 1 321,20 RUB), Mvideo PJSC (-0,69 Prozent auf 187,10 RUB) und NOVATEK (-0,60 Prozent auf 1 536,40 RUB).

Die teuersten Konzerne im RTS

Im RTS ist die VTB Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via MICEX 4 211 790 000 Aktien gehandelt. Die Yandex-Aktie dominiert den RTS hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 6,251 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der RTS-Titel im Fokus

Im RTS verzeichnet die VTB Bank-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die VTB Bank-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 52 416,05 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at