RTS-Papier Mechel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mechel von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse MIC Handel mit dem Mechel-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 79,80 RUB. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 RUB in den Konzern investierten, besitzen nun 12,531 Mechel-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 29.12.2023 3 902,13 RUB wert, da sich der letzte Kurs auf 311,39 RUB belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 290,21 Prozent angewachsen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at