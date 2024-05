RTS-Papier Mechel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mechel-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Mechel-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Mechel-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse MIC gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 189,10 RUB. Wenn ein Anleger damals 10 000 RUB in das Mechel-Papier investiert hätte, hätte er nun 52,882 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 278,69 RUB, da sich der Wert eines Mechel-Anteils am 15.05.2024 auf 251,10 RUB belief. Damit wäre die Investition 32,79 Prozent mehr wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at