RTS-Papier Mvideo PJSC-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mvideo PJSC von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Mvideo PJSC-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 5 Jahren wurden Mvideo PJSC-Anteile an der Börse MIC gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Mvideo PJSC-Papier bei 409,00 RUB. Wenn ein Anleger damals 1 000 RUB in die Mvideo PJSC-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,445 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 431,05 RUB, da sich der Wert einer Mvideo PJSC-Aktie am 12.01.2024 auf 176,30 RUB belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 56,89 Prozent verringert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at