RTS-Papier Phosagro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Phosagro von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Phosagro eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurde das Phosagro-Papier an der Börse MIC gehandelt. Zum Handelsende stand die Phosagro-Aktie an diesem Tag bei 2 287,00 RUB. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 RUB in die Phosagro-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,437 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 868,82 RUB, da sich der Wert eines Phosagro-Papiers am 14.05.2024 auf 6 561,00 RUB belief. Damit hätte sich die Investition um 186,88 Prozent vermehrt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at