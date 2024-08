RTS-Papier Phosagro-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Phosagro-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Phosagro-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse MIC wochenend-bedingt kein Handel mit der Phosagro-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 4 654,00 RUB. Bei einem Investment von 1 000 RUB in die Phosagro-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,215 Phosagro-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 5 218,00 RUB gerechnet, wäre die Investition nun 1 121,19 RUB wert. Das entspricht einem Anstieg um 12,12 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at