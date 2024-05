RTS-Papier Rostelecom PJSC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rostelecom PJSC von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Rostelecom PJSC-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Rostelecom PJSC-Anteile via Börse MIC gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 81,36 RUB wert. Bei einem 100-RUB-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1,229 Rostelecom PJSC-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 131,66 RUB, da sich der Wert eines Rostelecom PJSC-Anteils am 17.05.2024 auf 107,12 RUB belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +31,66 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

