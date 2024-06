RTS-Papier Rostelecom PJSC Pref-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Rostelecom PJSC Pref von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Rostelecom PJSC Pref-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Rostelecom PJSC Pref-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse MIC gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 92,30 RUB wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 RUB in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,083 Rostelecom PJSC Pref-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Rostelecom PJSC Pref-Anteile wären am 07.06.2024 88,84 RUB wert, da der Schlussstand 82,00 RUB betrug. Das entspricht einer Einbuße um 11,16 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at