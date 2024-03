RTS-Papier Severstal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Severstal von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse MIC Handel mit dem Severstal-Papier statt. Der Schlusskurs des Severstal-Papiers betrug an diesem Tag 1 445,00 RUB. Wenn ein Anleger damals 100 RUB in die Severstal-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,069 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 128,98 RUB, da sich der Wert eines Severstal-Papiers am 28.03.2024 auf 1 863,80 RUB belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 28,98 Prozent vermehrt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at