RTS-Papier Severstal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Severstal von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurde das Severstal-Papier an der Börse MIC gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 1 006,00 RUB wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 RUB zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,994 Severstal-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 16.05.2024 1 960,44 RUB wert, da sich der letzte Kurs auf 1 972,20 RUB belief. Damit hätte sich die Investition um 96,04 Prozent vermehrt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at