RTS-Papier Surgutneftegas-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Surgutneftegas von vor einem Jahr angefallen

Vor Jahren Surgutneftegas-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 1 Jahr wurde das Surgutneftegas-Papier an der Börse MIC gehandelt. Diesen Tag beendete das Surgutneftegas-Papier bei 29,00 RUB. Bei einem Surgutneftegas-Investment von 10 000 RUB zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 344,887 Surgutneftegas-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Surgutneftegas-Aktien wären am 16.07.2024 9 467,15 RUB wert, da der Schlussstand 27,45 RUB betrug. Damit hätte sich das Investment um 5,33 Prozent vermindert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at