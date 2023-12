RTS-Papier Unipro (ex EON Russia)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Unipro (ex EON Russia)-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Unipro (ex EON Russia) gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Unipro (ex EON Russia)-Aktie via Börse MIC gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 1,28 RUB. Bei einem 10 000-RUB-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 7 818,608 Unipro (ex EON Russia)-Aktien. Die gehaltenen Unipro (ex EON Russia)-Anteile wären am 13.12.2023 14 542,61 RUB wert, da der Schlussstand 1,86 RUB betrug. Die Steigerung von 10 000 RUB zu 14 542,61 RUB entspricht einer Performance von +45,43 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at