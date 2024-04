RTS-Papier VSMPO-AVISMA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VSMPO-AVISMA von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen VSMPO-AVISMA-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades VSMPO-AVISMA-Anteilen an der Börse MIC feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 26 380,00 RUB. Bei einem VSMPO-AVISMA-Investment von 10 000 RUB zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,379 VSMPO-AVISMA-Aktien. Die gehaltenen VSMPO-AVISMA-Papiere wären am 29.03.2024 13 752,84 RUB wert, da der Schlussstand 36 280,00 RUB betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +37,53 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at