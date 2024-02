RTS-Titel Aeroflot - Russian Airlines-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Aeroflot - Russian Airlines von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Aeroflot - Russian Airlines-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das Aeroflot - Russian Airlines-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse MIC gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 69,00 RUB. Bei einem Aeroflot - Russian Airlines-Investment von 10 000 RUB zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 144,928 Aeroflot - Russian Airlines-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 781,16 RUB, da sich der Wert eines Aeroflot - Russian Airlines-Papiers am 12.02.2024 auf 39,89 RUB belief. Mit einer Performance von -42,19 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at