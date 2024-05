RTS-Titel Aeroflot - Russian Airlines-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Aeroflot - Russian Airlines von vor einem Jahr verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Aeroflot - Russian Airlines-Aktie gebracht.

Am 30.04.2023 wurde das Aeroflot - Russian Airlines-Papier an der Börse MIC wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 39,70 RUB. Wer vor 1 Jahr 1 000 RUB in die Aeroflot - Russian Airlines-Aktie investiert hat, hat nun 25,189 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Aeroflot - Russian Airlines-Papiers auf 51,94 RUB belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 308,31 RUB wert. Damit beträgt die Performance des Investments +30,83 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at