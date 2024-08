RTS-Titel Aeroflot - Russian Airlines-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Aeroflot - Russian Airlines von vor 3 Jahren bedeutet

Die Aeroflot - Russian Airlines-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse MIC gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 67,48 RUB wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 RUB in das Aeroflot - Russian Airlines-Papier investiert hätte, hätte er nun 148,192 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 29.07.2024 7 723,77 RUB wert, da sich der letzte Kurs auf 52,12 RUB belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 22,76 Prozent eingebüßt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at