RTS-Titel Bashneft-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bashneft von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Bashneft-Aktie Anlegern gebracht.

Am 18.04.2014 wurden Bashneft-Anteile via Börse MIC feiertags-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Bashneft-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 2 089,90 RUB. Bei einer Investition in Höhe von 100 RUB zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,048 Bashneft-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 3 360,50 RUB gerechnet, wäre die Investition nun 160,80 RUB wert. Das entspricht einer Zunahme von 60,80 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at